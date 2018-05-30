帶大創見前經濟部長 黃偉哲：不要拿明朝的劍斬清朝的官

2018-05-30 14:54

〔記者蘇芳禾／台北報導〕時代力量立委黃國昌緊咬大創案，民進黨立委黃偉哲遭指涉前辦公室主任曾碧珠是門神。對此，黃偉哲今天上電台節目說，他曾帶大創業者去拜會前經濟部長鄧振中，不過當時講的是對台增加投資，並沒有談到進口問題，8個月後大創才爆出進口問題，「不要拿明朝的劍斬清朝的官」。

大創生活百貨因為偽造標籤進口日本福島食品惹上爭議，受罰期間還以假文件，申請輸入商品許可，遭重罰4千多萬。立委黃國昌爆料，大創如此囂張，就是因為背後有黃偉哲辦公室的主任當門神，他也預告下週將會於經濟委員會爆其他內容。

黃偉哲今天還原整個事件的時間序，他說，大創在2015年年初，透過人說希望拜會經濟部長，要增加台灣投資。他認為投資是好事，就陪同他去拜會時任經濟部長鄧振中，見面大約10幾分鐘，鄧振中當時也說，大創有很多分公司在日本，可以推銷台灣產品到日本。他認為這是禮貌性拜會，當時是藍營執政，他身為民進黨立委，如何當門神？

黃偉哲說，2015年7月大創被衛福部裁罰，又被經濟部停止進口，找上他的辦公室開協調會，不過他並不知情，也沒有出席協調會，後來大創因為偽填申請書，被永遠取消進口權，「如果有關說，大創還需要偽填申請書嗎？」

不過黃偉哲也坦言，雖然這件事情在法律上沒有問題，但是他的前助理曾小姐跟當事人（葉先生，大創台灣供應商）有金錢關係這點要檢討，2個人目前互相訴訟中，有待司法釐清，曾小姐離職前也表示借給葉先生很多錢。

黃偉哲表示，這件事情對他的選情有影響，但他可以保證自己「絕對沒有拿錢。」