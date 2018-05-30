南市選戰北檢提告 高思博控綠營期約賄選

國民黨籍台南市長參選人高思博告發綠營涉嫌期約賄選。（記者謝君臨攝）

2018-05-30 14:25

［記者謝君臨／台北報導］台南選戰竟延燒至台北！國民黨籍台南市長參選人高思博指控，同樣投入選戰的前台聯立委許忠信，在媒體受訪時提及民進黨選對會高層以入閣、副市長職位向他勸退，已明顯違反選罷法搓圓仔湯，今至台北地檢署告發民進黨主席蔡英文總統、秘書長洪耀福、台南市長參選人黃偉哲涉嫌期約賄選。

高思博指出，民進黨選對會二度向許忠信徵詢，開出入閣或當副市長等條件，根本是「搓湯圓」，已涉嫌違反公職人員選罷法「期約賄選」罪，選對會為英派和新潮流共治，他不相信如此重要的決策會跳過蔡英文，蔡做出惡質示範，應辭去主席以謝國人，黃偉哲也難以脫離關係，黃應退選以謝市民。

面對指控，許忠信、洪耀福均已否認；許解釋，民進黨選對會曾找他談話，指他對台南的經濟發展既然這麼有使命感，出任台南市副市長或入閣做官員都可以為國家做事，也可實現理想，他強調「選對會並沒有叫我不要選，所以並沒搓圓仔湯的事」；洪也強調「絕無搓圓仔湯」。

高思博表示，他希望檢調單位調查事實、秉公處理，這是很嚴重的疑似犯罪行為，必須要採取法律行動，這件事也是給檢調一個考驗，因為目前正值選舉，是否真會秉公處理？尤其涉及到參選人、甚至是總統，他雖有點懷疑，但還是呼籲檢調要秉公偵辦。