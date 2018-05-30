援布國軍備 國防部：8月運回台灣

2018-05-30 12:50

〔記者涂鉅旻／台北報導〕非洲國家布吉納法索日前和我國斷交，並與中國建交，國防部原有一批個裝軍備將援贈布國，也因兩國關係生變而折返。對此，民進黨立委王定宇今日在立法院外交及國防委員會問，這批軍品在今年5月16日出港，預計何時會海運回台？軍備局長梅家樹表示，國軍和貨運公司協調後，預計8月就會運回台灣。

布吉納法索和我國斷交後，數名民進黨立委隨即要求外交部、國防部，應終止軍品援助計畫。梅家樹表示，這批軍品將原船運回，數量約「一個貨櫃的量」。