里長批北市敬老卡：買豬肉便當給回教徒吃

2018-05-30 12:50

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲上午主持內湖區里長座談會，大湖里長洪美惠不滿陳情，柯文哲不應一次取消1500元重陽敬老金、還把65歲以上健保補助提高至70歲才能領，市府力推老人共餐，但實際受惠人數有限，敬老卡政策更是「買豬排便當給回教徒吃」，難道長者出門都不用吃喝？因為補助被取消，還不如宅在家省錢。

洪美惠首先針對市府規定誤餐費上限80元開砲，她當里長以來，焢肉便當從75元一路漲價漲到現在一個要90元，連警方都調整上限變成100元，市府規定完全不知民間疾苦，就算可以用專簽方式調整，竟要求辦一次活動就要簽一次，區長到底要簽多少張單子？

她接著又批，市長常宣揚共餐多好，她去年跟今年都支持政策舉辦共餐，但去年花了18萬，只有2、30個人受惠，就算很努力推，今年拿到24萬經費，可以擴大5、60個人參與，可是整個里仍有600多位長者享受不到。

話鋒一轉，洪美惠指出，柯文哲想做長照、老人福利，但應該要思考相關配套，像重陽敬老金，是否能考慮只刪除3分之2或3分之1就好，讓老人還有500、1000元可用，至少能帶兒孫出門同樂。

此外，洪美惠怒斥柯市府將65歲以上健保費補助提高到70歲才能領，完全沒有公平正義！對年長的里民來說，會覺得好不容易可以拿到這個錢，結果整個都沒了，換算下來5年是4萬多塊喔，再加上重陽敬老金也被取消，對一個已經退休的人來說，差了4萬多元，叫他怎麼過日子，「當然選舉會很不利。」

面對里長砲火猛烈，柯文哲沈默不發一語，一旁的內湖區長林秉宗則出面打圓場表示，市長已授權由他決定，接下來會以通案方式，將誤餐費提高至100元。

會後洪美惠抱怨，柯推動敬老卡480點擴大扣抵範圍，大多數根本用不到，因為出門除了交通費，也需要一些零用錢，老人擔心出門多花錢，待家中反而省錢，敬老卡政策就好像「你買一個豬排便當給回教徒吃」。

北市社會局坦言，以2017年為例，全北市有44萬65歲以上長者，其中21萬1854人接受健保補助，總經費約16億元，是筆龐大支出，加上為了和中央規定一致，因此自2015年將年齡由65歲提高到70歲，並需符合納稅或撫養義務人稅率在20%以下。社會局表示，中央僅補助中低收長者，而稅率在20%以下大致為弱勢近貧家庭。