傅崐萁蟬聯5星縣長 劉曉玫批「花公帑造神」

花蓮縣長傅?萁9連霸蟬聯5星縣長，民進黨花蓮縣長參選人、縣議員劉曉玫（左）卻質疑他「花公帑造神」！（記者王峻祺攝）

2018-05-30 12:31

［記者王峻祺／花蓮報導］《遠見雜誌》今公布「縣市長施政滿意度大調查」，花蓮縣長傅崐萁9連霸蟬聯5星縣長。民進黨花蓮縣長參選人、縣議員劉曉玫卻質疑他「花公帑造神」！強調《遠見》在本屆傅崐萁任內，以1143萬元得到標案，比上屆多出777萬元，漲幅位居全台16縣市之冠。

劉曉玫說，根據公開資訊顯示，花蓮縣政府在傅崐萁本屆任期中，由《遠見雜誌》所得標的政府標案中，竟高達1143萬元，較前一任任內多出777萬，成長幅度高達3倍，漲幅不僅位居全台16縣市之冠，總金額還遠勝台中市及台南市擁有相對充沛資源的直轄市。

她質疑，傅崐萁在第二任期內大幅膨脹跟《遠見》合作的標案預算，難道是為了自己的太太徐榛蔚參選花蓮縣長做準備？批傅不把有限資源用在刀口上照顧縣民，反而花了公帑大把鈔票在自己身上，慷縣民之慨卻只成就自己的五星成績。

劉曉玫說，所謂五星級成績，到底是建立在行銷跟包裝傅縣長個人？還是花蓮縣全體縣民的福祉上？為他個人行銷的預算，甚至排擠了民生建設及福祉的資源，呼籲花蓮人共同拒絕謊言！