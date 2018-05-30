傅崐萁9連霸5星縣長 卸任後要「先睡3天」

2018-05-30 11:59

［記者王峻祺／花蓮報導］《遠見雜誌》今公布「縣市長施政滿意度大調查」，花蓮縣施政分數75.4分，列居全台最高，縣長傅崐萁的施政滿意度也達77.2％，蟬聯5星縣長，在任9年拿下9次5顆星，9連霸「完勝」成績創下史上唯一！傅崐萁今早率局處首長鞠躬感謝，表示卸任後要「先睡3天」，好好打幾場籃球運動後再思考下一步規劃。

花蓮縣長傅崐萁返鄉17年，擔任3屆立委、9年縣長，經《遠見雜誌》「縣市長施政滿意度大調查」，9年來連年均摘5顆星，「完勝」成績創下《遠見雜誌》調查以來紀錄；由於傅崐萁今年任期屆滿，民調中也有21.6％支持他下一步參選立委。

傅崐萁表示，感謝花蓮民眾對縣府工作團隊的肯定，在任9年歷經風雨，雷電交加、烏雲蔽日，但也充滿淚水及歡笑，感謝33萬名花蓮鄉親如家人般一起攜手同心，迎接挑戰跟考驗，挺過許多的打壓及重傷，讓花蓮能夠順利發展。

他強調，連續獲得9連貫5星級肯定，全歸功於這正是有5星的鄉親、台灣第一的鄉親，才會有台灣5星的縣政團隊在花蓮，未來將持續守住花蓮、關愛花蓮，對花蓮、對鄉親的掛念永遠放不下。今年卸任後，最重要的就是要好好睡3天並休息一陣子，再持續關心對花蓮、對台灣的鄉土之愛，及所有人民的福祉。