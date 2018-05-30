警察加薪案 內政部：嘉惠基層員警

2018-05-30 12:11

〔記者蘇芳禾／台北報導〕基層警察年功俸最高俸額調高，有部分基層員警認為形同遭到減薪。內政部長葉俊榮今天在立法院內政委員會則說，這項政策嘉惠非常多基層員警，普獲認同，最近剛要加入警察行列者，按照升遷序列，以後都有機會受惠，更重要的是可以進一步滾動到退休所得的增加。

立法院院會29日三讀修正通過警察人員人事條例第22條附表一，將警正四階、警佐一階至四階的警察年功俸最高俸額調至525，警正三階調至550，預計2.8萬人立即受惠。不過卻有網友、基層員警到警政署臉書「NPA署長室」陳情，這對於500年功俸的人反而不利。

葉俊榮上午列席立法院內政委員會時，被媒體問到調高年功俸最高俸額是否未能嘉惠基層員警？他表示，年功俸最高俸額由500調到525，525調高到550，將嘉惠非常多基層員警。警察與消防人員結構，基層占8成，很多人可以馬上適用年功俸最高俸額由500調到525，這項改變對基層員警的實質加薪有很大幫助，且進一步可以滾動到退休所得增加，政策普獲認同。

葉俊榮表示，對於最近剛要加入警察行列者，按照升遷序列，以後都有機會受惠。

民進黨立委張宏陸質詢時表示，如何化解基層對於年功俸最高俸額調整案出現抱怨聲音？對此，警政署長陳家欽答覆說，有問題的是最高俸額未達500者，500以上者都樂觀其成；少部分基層可能有誤解，會請警察局長向基層說明。

親民黨立委陳怡潔質疑，政府想送給警察紅包，可是卻不是所有員警都收到禮物，希望內政部應該是調高所有員警的俸點。對此，葉俊榮回應，加薪案的確是部分員警適用，未來會再加強和員警的溝通。