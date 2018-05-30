談國際合作 總統：台灣像裁縫師為友人量身打造

蔡總統表示，台灣就像專業熟練的裁縫師，能為友人量身訂做符合需求的衣衫。（資料照）

2018-05-30 11:48

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天上午在總統府接見中美洲統合體秘書長席瑞索（Marco Vinicio Cerezo Arevalo），她說，台灣不大，但擁有非常優秀技術跟人才，技術團與國際合作工作，如果用做衣服比喻，就像專業熟練的裁縫師，能為友人量身訂做符合需求的衣衫。

蔡總統致詞時表示，台灣與中美洲長期以來共享相同的價值，從1992年起與中美洲統合體執行的計畫超過120項，統合體過去26年來也是最堅實的合作夥伴。

她說，台灣非常重視和中美洲統合體的友誼，她曾經錄製短片慶祝中美洲統合體的紀念日，也感謝席瑞索在花蓮震災時，第一個時間就表達慰問之意。

蔡總統表示，席瑞索擔任友邦瓜地馬拉總統期間，為了區域和平，做出很多努力與貢獻，出任中美洲統合體秘書長之後則提出五大進程，改善區域基礎建設以及統合體年輕化等思維，為區域統合進程擘畫出新的方向，種種作為都深受國際肯定。

蔡總統指出，台灣不大，但我們擁有非常優秀的技術與人才，如果用做衣服比喻，台灣的技術團與國際合作工作，「雖然不像一個能夠大量複製固定尺寸的成衣廠，但我們更像是專業熟練的裁縫師，能夠透過不斷討論的過程，為每一位有需要朋友量身訂做符合他們需求的衣衫」。

她表示，這麼多年來台灣醫療團技術團深入中美洲各國，依照當地氣候與水土，提供最合適的農業技術，規劃最符合當地需要的醫療規劃，協助各國訓練學有專精的技術人員，已有一定成效，比起服務的數量，「我們更在乎量身打造的品質」。

總統說，未來台灣將在秉持踏實外交，互惠互助的原則之下，強化與中美洲統合體的交流，分享雙方發展經驗，為中美洲區域統合盡一份心力。