1個月11起殺人案！ 法務部「審慎評估」執行死刑

法務部長邱太三29日表達槍決不能完全解決問題後，桃園又發生范男殺害阿姨的弒親案。（記者鄭淑婷攝）

2018-05-30 11:56

〔記者吳政峰／台北報導〕台灣近一個月死亡慘案殺不停，不但接連傳出分屍案，還有弒親逆倫血案，暨29日法務部長邱太三接受媒體訪問表達「死刑不能完全解決問題」後，又傳出兩起殺人案，統計近1個月內全國各縣市已發生11起殺人案，法務部30日表示，實證研究顯示執行死刑與遏制殺人並無太大關聯，不過我國目前尚未廢除死刑，為顧及聯合國兩公約及避免冤、錯案，任何死刑案件的執行都會「審慎評估」。

法務部6年前成立「逐步廢除死刑研究推動小組」，以「廢除死刑」為前提，邀集顧立雄等法界人員擔任民間委員，惟抵不住外界強大壓力，仍有零星執行死刑的案例，最近一案為鄭捷，他2014年5月21日在台北捷運車廂內隨機殺害4人，2016年4月22日判死確定，時任法務部長的羅瑩雪趕在下台前批准死刑，同年5月10日3槍執行完畢。

聯合國1966年通過的兩人權公約「公民與政治權利國際公約（ICCPR）」及「經濟社會文化權利國際公約（CESCR）」已在台「內國法化」，具有拘束性，但法務部強調，兩公約並未明文寫下廢死等字眼，因此我國現仍有死刑，只是在兩公約精神下，如何避免如江國慶之類的冤、錯案，及考量與國際接軌，都是法務部必須審慎評估的因素。

「『公民與政治權利國際公約』第二項任擇議定書」雖要求締約國應廢除死刑，不得任意剝奪性命，但法務部解釋，我國並非聯合國會員，未參與締約，該議定書對我國沒有強制力。

至於未來政策究竟要廢死或是暫緩執行死刑，法務部指出，實證研究並未顯示殺人案件量與槍決數之間有關，因此目前對死刑仍為「審慎評估」4個字，換言之，執法是否改採「亂世用重典」立場，法部尚未表態。