高溫缺電危機 藍委要求執政黨檢討能源政策

2018-05-30 10:50

〔記者鄭鴻達／台北報導〕近期氣溫持續飆高，立法院國民黨團書記長李彥秀質疑，民進黨的能源政策缺乏考量極端氣候，且因缺電本來要對企業實施懲罰性的節電措施，民進黨應重新檢討並交代能源政策；台電代表回應，發電機組會陸續在5月底前歲修完成，7月、8月會投入使用，夏季備轉容量預估有5％至6％。

李彥秀表示，近來氣溫屢創新高，各發電機組都在輪休，能源政策最重要的就是穩定，但民進黨的能源政策缺乏考量極端氣候，且不只夏天，連冬天備轉容量也面臨黃燈，台灣正面臨嚴重缺電事實，民進黨應正視。

李彥秀說，經濟部與台電每天都為了用電問題宛如走鋼索，原本要實施的用電大戶節電措施，就是懲罰性的措施，請民進黨重新思考、交代清楚是否調整能源政策，否則台灣的經濟產業下一步該往哪走？是否會漲電價？

立委王育敏表示，從總統蔡英文、行政院長賴清德到經濟部長沈榮津都說不會缺電，但民眾都擔心溫度只要再高一點就會跳電，面對缺電事實，民進黨只能過一天算一天，希望賴院長解決缺電問題，拿出方法、據實以告。

台電中央調度監鄭壽福回應，氣象局預估週五鋒面南下後氣溫就會降低，最近因有機組發生狀況，備轉容量在接下來會回到6％，而各歲修機組5月底前會陸續歸隊，將在7月、8月可全數投入，夏季預估可維持在5％到6％。