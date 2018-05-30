縣市長滿意度調查 中市府：台中整體進步，持續努力

2018-05-30 10:26

〔記者張菁雅／台中報導〕《遠見雜誌》今天公布「縣市長施政滿意度大調查」，台中市施政滿意度為49％，支持市長林佳龍連任的比例則達44.3％。對此，林佳龍透過市府新聞局長卓冠廷表示，近年來在各式民調的各項指標中，台中整體表現都進步，且一年比一年進步，市長會加倍努力，帶領市府團隊持續專注在市政建設。

根據這項調查，台中市施政滿意度為49％，不滿意度30.8％；支持林佳龍連任的比例達44.3％。

卓冠廷表示，在市府努力下，台中市拚出不少成果，如柳川、綠川整治相當成功，已成為熱門打卡點；治安從過去的吊車尾，拚到現在的六都第一；托育及托老一條龍的推動，也減輕許多家庭的負擔，並促進台中人口成長，去年一舉超越高雄，成為全國第二大城，這些施政成果不僅市民有目共睹，也提高了台中人的城市光榮感。

卓冠廷說，市府團隊的努力也反映在最近幾項民調上，林佳龍的施政滿意度或連任看好度都有不錯表現，包括未來事件交易所日前公布各縣市長連任機率，市長林佳龍機率高達70％；新台灣國策智庫公布「六都市長滿意度暨選情」最新民調，在「宜居城市」調查方面，台中市六都第一，六都市長滿意度方面，林佳龍六都第二。

此外，「台灣指標民調」不久前公布的「台中市施政民意調查」，40.6％市民看好林佳龍會當選，看好對手盧秀燕者為20.1％；支持度部分，林佳龍為31.9％、盧秀燕為23.7％。