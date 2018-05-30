參加環太平洋軍演？ 嚴德發：現在是大好機會

國防部長嚴德發。（資料照）

2018-05-30 10:22

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國日前撤回對中國環太平洋軍演的邀請，國防部長嚴德發今日上午赴立法院外交及國防委員會專案報告、備詢時被朝野立委問及，是否有向美方爭取環太軍演？嚴德發表示，我方都一直有在爭取，和美國未邀請中國無關，而「現在是大好機會」，都會透過現有機制和美方溝通。

民進黨立委蔡適應詢問，我國是否繼續表態參與環太平洋軍演？嚴德發表示，我國一直在爭取台美軍事交流，並非因美國今年撤回中國邀請，我們才提出，而是一直都有提出爭取。

蔡適應也說，對我國而言，今年是很好的時機，因為我國往年欲參與時，中國就要脅要退出演訓，導致我國連派觀察員都有困難，這次是難得機會，也不見得要派正規部隊，也可派後勤部隊等參與，也許可跟美國太平洋司令部、美國在台協會磋商。

國民黨立委李彥秀也表示，美國是我國長期以來的盟友，美國國會提出許多友台法案，我國皆有爭取和美國交流機會，現在國防部有哪些作為？嚴德發表示，我們對於相關法案表達感謝，可提升交流、防衛戰力與高層互訪機制，我們都透過現有機制進行協商。

李彥秀問，對於我國爭取環太平洋軍演，今年是否有機會？嚴德發說，現在是大好機會，還在溝通當中，並透過參加會談或軍種交流，和美方溝通和協商。

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