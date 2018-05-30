宜縣議會施政總質詢 議員為農民送陳金德3把蔥

2018-05-30 10:22

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣議會今舉行縣長施政總質詢，縣議員林錫明一早就在備詢台上貼上海報，要送宜蘭縣代理縣長陳金德3把蔥，感謝陳改革農地政策，照顧農民，不過，林錫明站上質詢台後，仍針對陽大醫院2期計畫、興中國中廢校等議題質詢，希望陳金德能盡速解決問題。

陳金德今日上午到縣議會接受質詢，但還未上台，備詢台就被貼上3把蔥海報，林錫明戴著斗笠上質詢台，拿出3把蔥要贈送給陳金德，他說，陳金德回來代理縣長，對農民最照顧，縣政開講動輒幾千人參與，這是現在檯面上的縣長候選人都做不到的，所以代表農民送陳3把蔥，表示肯定。

林錫明說，他是農會理事長，對農民的需求最了解，第1把蔥感謝陳金德對農地政策改革，農民都站在陳金德那邊，網路上海有很多縣長候選人表示，選上後要繼續陳金德的農地政策，這把蔥感謝陳金德對農民的照顧。

林錫明指出，第2把送代表縣民希望改革，也感謝陳金德上任後的改革，做了很多，第3把則代表縣民希望宜蘭縣發展，宜縣很可憐，已經停滯30年沒發展，希望陳金德的改革能繼續做下去，不要停下來。

林錫明也針對興中國中停辦、陽大醫院2期計畫、公幼開班數不足及宜蘭縣政中心遲未活化等議題質詢，希望陳金德能繼續解決問題。