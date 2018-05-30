兇殺案頻傳考慮「亂世用重典」？ 邱太三：過去沒對症下藥

邱太三今被媒體詢問「是否認同亂世用重典」？邱太三表示，台灣社會從過去就有這種想法，但從歷屆修法和政治執行來看，並沒有對症下藥。（資料照）

2018-05-30 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕近來情殺案件頻傳，法務部長邱太三今到立法院司委會開會前被媒體詢問「是否認同亂世用重典」？邱太三表示，台灣社會從過去就有這種想法，但從歷屆修法和政治執行來看，並沒有對症下藥。針對近期是否會執行死刑，邱太三則說：「沒有廢除死刑的問題，也沒有不執行死刑。」

綜合媒體報導，邱太三認為，犯罪有其社會背景及原因，並不是司法審判或槍決就能解決的事，他以「火山爆發」為例，表示其實底層才是最重要的源頭，爆發出來的只是「現象」。

邱太三指出，台灣社會中不管是家庭、學校、社會甚至是經濟，在最近這些年都產生巨大變革，導致現代人生活壓力和情緒管控有相當大的問題，這些社會問題應該從社會的源頭做瞭解跟處理，才能有效對症下藥，司法只是後端問題，僅能給予犯罪者適當的量刑。

至於該如何從源頭解決犯罪，邱太三表示，會建立社會安全網，相關工作也涉及到內政部、教育部、勞動部。而被問到近期是否會考慮執行死刑？邱太三則說：「我們並沒有廢除死刑的問題，也沒有不執行死刑，只是在兩公約的規範下會審慎去做考量，廢死只是未來可能的目標，但現階段沒有這個問題。」

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