柯建銘居中協調 基層警消加薪案趕於休會前通過

2018-05-30 09:56

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院院會昨三讀通過「警察人員人事條例第22條附表修正案」，將基層警消人員最高年功俸額提高至525俸點、警正三階人員則提高至550俸點。由於此版本與政院版草案稍有差距，在蔡英文總統已指示應於警察節前通過下，民進黨團總召柯建銘接連在前天、昨日與行政院、各在野黨團聯繫，終趕在休會前通過。

政院版草案僅將警正四階以下人員之最高年功俸俸額，從500俸點提高至525俸點；不過立法院司法及法制委員會在審查時加碼，將警正三階人員之最高年功俸俸額，從525俸點提高至550俸點。行政部門憂心這樣修改下去，恐牴觸大法官釋字760號之精神，稍有疑慮。

不過蔡英文總統已於23日的民進黨中常會表示，盼修法能在6月15日警察節前完成三讀。柯建銘因此聯繫行政院、內政部、警政署、人事行政總處在28日中午協商，後因行政院長賴清德另有要公，延至傍晚才協商。

警政署表明，只要在警正三階人員進行員額管制，就不會因修法而讓大量警正四階人員晉升為警正三階人員，自無違憲之虞。

但國民黨團已經在立法院會的討論事項提出400餘案的逕付二讀案，企圖杯葛29日的院會，不讓民進黨團強行通過「空氣污染防制法修正草案」。

為使昨日的議事順暢，柯建銘同意，臨時會再處理「空污法修正草案」；國民黨團則希望民進黨團放行「政治獻金法部分條文修正案」、「原住民族基本法第18條修正案」、「原住民族基本法第19條修正案」；時力黨團則要求處理「警察人員人事條例第22條附表修正案」時，一併通過其附帶決議。柯都一一同意，換取昨日院會的順利進行，最後通過21項議案。

柯建銘表示，若要趕在警察節前完成三讀，就只有昨天才可以；進入臨時會後，會先處理軍改草案，一下子就會拖過警察節了。