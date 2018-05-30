黨產會預算可望解凍 時力最後一刻簽下不復議同意書

2018-05-30 09:26

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院內政委員會今擬處理包括內政部、黨產會的今年度預算解凍案。雖民進黨、國民黨、親民黨團都已簽署不復議同意書，時代力量黨團則在歷經1整天的長考後，終於開會前簽字同意，黨產會預算可望於今日解凍。

立法院審查今年度預算時，國民黨團不滿黨產遭追討，以尚未完成釋憲、部分黨產會委員頻上政論節目等事由，提案凍結黨產會一般行政、黨產處理業務1/10，約467.85萬元。

黨產會表示，黨產會成立至今借調人員不易，僅主秘、組長各1人、工作人員5人，還有2位主管及8位工作人員未能羅致，加上面臨龐大黨產調查、處分、訴訟、行政業務，所有預算均為推動業務所必須，為利業務推動，實有解凍之需。

但因包括財政部、國防部、內政部、陸委會、黨產會的預算解凍案，都在上週五一讀；雖民進黨團總召柯建銘已說服國民黨、親民黨團簽署不復議同意書，但時力黨團遲未回應。柯自昨日下午就不斷聯繫時力黨團總召徐永明，卻都等不到回聲。

上午簽到時。時力立委林昶佐表示，同意放行國防部的解凍案；徐永明表示，僅能同意放行財政部的解凍案，但無法決定內政委員會的部分，須請示黨主席黃國昌。最後在開會前數十分鐘，時力才簽下同意書，讓相關委員會得以審查解凍案。