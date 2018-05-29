比利時槍擊案疑恐攻 我外館啟動緊急應變機制

比利時東部城市列日（Liege）於當地時間今天中午發生疑似恐攻槍擊事件，造成數人傷亡。（歐新社）

2018-05-29 21:53

〔記者呂伊萱／台北報導〕比利時東部城市列日（Liege）於當地時間今天中午發生疑似恐攻槍擊事件，造成數人傷亡。外交部表示，迄未接獲我國人受影響訊息，我駐歐盟兼駐比利時代表處已啟動緊急應變機制，提醒國人注意自身安全。

比利時列日（Liege）於當地時間5月29日中午12時左右，發生疑似恐攻槍擊事件，造成數人傷亡。綜合外電報導，一名持槍男子高喊「真主至大」，在市中心槍殺兩名警員和一名路人，最後遭擊斃。當局不排除恐怖主義是行凶動機。

外交部晚間表示，目前迄未接獲我國人受影響的訊息，外交部及駐處將持續關注相關發展。

外交部並說，我駐歐盟兼駐比利時代表處已啟動緊急應變機制，並通知旅比國人、留學生及僑胞注意安全。

外交部再次提醒赴比利時國人，於出入人群聚集公共場所及搭乘大眾運輸工具時應提高警覺，注意自身安全，隨時注意相關安全訊息。國人在比利時如有緊急需求，請即撥打我駐歐盟兼駐比利時代表處緊急聯絡電話：+32（0）475-472-515洽助，或撥「外交部緊急聯絡中心」電話：+886-800-085-095及時通報。