接教育部長？高市副市長史哲以line最驚訝圖案回應

2018-05-29 20:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕教育部長吳茂昆請辭獲准。傳出花媽子弟兵、現任高市副市長史哲也是熱門接任人選之一﹖史哲今晚透過line「最驚訝的圖案」回應，連文字都懶得寫，形同否認此傳聞，與史哲熟悉的高市府官員也指出，真沒聽說這人事安排。

史哲曾任行政院勞委會勞工保險局總經理、高市文化局長、現任高市副市長，與立委劉世芳、代市長許立明，都被視為陳菊最倚重的副手群，擔任文化局長期間，更一手催生駁二藝術特區、高雄春天藝術節等藝文指標空間與節目，讓高雄徹底擺脫文化沙漠污名。