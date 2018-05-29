八里污水廠被爆妥善率造假 北市府：算法不同

新北市議員何博文今天爆料，台北市政府聯合承包商，隱匿八里污水處理廠初沉池刮泥機逾8成故障，提出妥善率96.8％，呼籲檢調及雙北政風單位介入調查。台北市衛工處則回應，妥善率是算法問題，並無包庇廠商造假。（資料照）

2018-05-29 20:39

〔記者鍾泓良／台北報導〕新北市議員何博文今天（29日）於市議會總質詢時爆料，新北市府從去年開始，對台北市衛工處所提供的八里污水處理廠全廠去除率及初沉池妥善率提出質疑，北市府卻聯合承包商隱匿初沉池刮泥機逾8成故障，提出妥善率96.8％，呼籲檢調及雙北政風單位介入調查。台北市衛工處則坦承，刮泥機妥善率與去除率降低有關，將會全力搶修所有刮泥機，至於妥善率是算法問題，並無包庇廠商造假。

何博文引述爆料指出，八里污水廠共32台刮泥機，其中有27台損壞無法使用，他強調，他說，去年11月起，八里污水廠有一半的初沉池都是「過水操作」，且SS（懸浮固體）及BOD（生化需氧量）全廠去除率僅14.8％及11.6％，遠低於2009年的69.4％、26.2％；但衛工處今年3月份月報卻稱初沉池妥善率有96.8％，明顯造假。

台北市衛工處副處長陳宏銘說，初沉池共有32台刮泥機，目前只有8台是好的，若要達到100％刮泥效果僅須20台，但因初沉池功能在沉澱，刮泥機只是負責清淤泥，即使只有8台，也沒有影響到沉沙功能。

然而，當記者追問，去年11月去除率遠低於2009年時，陳宏銘則說，刮泥效果不佳確實與去除率下降有關，但強調水質經過不斷採樣檢測都有符合標準，將會開始維修刮泥機，目標是32台全數修完。但他否認包庇廠商隱匿事實、造假數據，直說是算法問題。

另外，何博文也質疑，台北市衛工處代管的新莊抽水站現有4台抽水機組，但去年12月就發現中3台已故障，若遇到梅雨及颱風恐造成板橋、中永和、新店等區污水倒灌。陳宏銘澄清，只有兩台抽水機損壞，而且是四月才會壞的，他說，2台將會在6月24日及7月12日維修完畢。