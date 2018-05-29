與綠分手變恐怖情人？ 柯P：離婚還是能一起做生意

台北市長柯文哲今天在市議會答詢時說，與民進黨「分手」後，他都沒問題，「夫妻離婚還是可以一起做生意」。（記者林正堃攝）

2018-05-29 17:09

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲今天於議會接受總質詢，民進黨議員陳慈慧、顏若芳不停追問柯文哲對於今年底選戰態度。顏若芳說，柯文哲跟民進黨從情人、夫妻關係分手後，講話越來越辛辣，近期情殺案件多，質疑柯文哲會不會變成恐怖情人；柯文哲說不會，並說分手後他都沒有問題，反而認為民進黨議員不敢靠過來，覺得「夫妻離婚還是可以一起做生意。」

陳慈慧表示，柯文哲過去曾說民進黨是最重要的盟友，如今已確定由立委姚文智出戰北市，雙方已經分手定了，要柯評估分手後選情；柯文哲就說，還有6個月，就是盡力，強調都把每次選舉都當成改變台灣政治文化的社會運動。

陳慈慧也追問要找誰當競選總幹事？柯文哲表示，他有思考是否可能市政一路打到底，表示目前都還沒想到這個問題。至於之前傳出柯想派出「5刺客」，陳追問是否徵詢過官員或市府人員參選？柯說，曾經有開玩笑講過，但並非認真討論。

陳慈慧追問，過去新黨主席郁慕明曾說可以有條件支持柯文哲，是否等於將會與新黨合作？柯文哲說，他從來沒有跟郁慕明說過話，「任何人找我們講話，我們都說Yes，但老實講，也沒甚麼好合作的，大概也還好」，並說他跟新黨是一回事，但跟新黨議員陳彥伯跟潘懷宗都認識3年，可以討論合作。

而當議員追問柯文哲是否會來者不拒，甚至跟新北市長參選人侯友宜，及高雄市長參選人韓國瑜組成「白藍連線」，來個全台輔選？柯文哲開玩笑回說是「藍白拖」，接著說，他就是想把市政做好，認為假設性題目太難回答。

至於連任失敗後是否會考慮組黨，將全國的「白派」、「柯友友」串聯，直攻2020年？柯文哲說，等選完當晚再說。