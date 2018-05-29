藍營批前瞻軌道債留子孫 賀陳旦：不要做沒有根據的揣測

2018-05-29 17:04

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國民黨智庫「國家政策研究基金會」今天（29日）召開「蔡政府兩週年債留子孫」記者會，質疑前瞻軌道建設是基於外交考量，為日本量身訂做；而且會導致中央政府舉債餘額只剩下3000億，人民連救命錢都沒有，認為軌道建設做完，就是地方財政破產之時。對此，交通部長賀陳旦說，這些聽起來都是一年前的論調，呼籲不要做沒有根據的揣測與指控。

賀陳旦說，政府推前瞻軌道建設，並沒有要讓債留子孫，交通部會在審議過程中，與地方政府好好溝通，務實做好運量培養、工程規劃。而且會在國內既有軌道產業基礎上，主動去輔導一些經濟規模軌道產業，絕對不會只向國外買現成產品；未來更會藉由前瞻軌道建設，帶來的產業規模化機會，發展一些國產零組件，甚至協助做外銷國際的努力。賀陳旦強調，前瞻軌道建設主要是要讓發展留在地方，並務實向外發展，不會只是做外交，或是成為錢坑。

今天上午記者會上，國民黨立委賴士葆指出，前瞻建設計劃多數預算用在軌道建設，但台灣面臨少子化，未來沒有什麼人會坐；而軌道建設受益最大的台灣車輛公司，日本人所佔直接或間接股分就達到36％，因此，未來這些錢會被日本賺走，可謂是蔡政府基於外交考量，而為日本「量身訂做」。國民黨立委曾銘宗則說，前瞻建設預算加上未來追加，將舉債超過1兆元，若以921大地震救災花1000億元，莫拉克風災救災1200億元來看，屆時只剩下3000億舉債餘額度，人民連救命錢都沒有。

曾銘宗還說，軌道建設中，地方政府配合款需3700億，但現在地方的配合款舉債額度只有3000億元，因此未來當軌道建設完成之時，也就是地方財政破產之時。