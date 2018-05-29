APEC觀光部長會議6/1登場 我國未與他國安排雙邊會談

2018-05-29 16:43

〔記者蕭玗欣／台北報導〕2018第10屆APEC觀光部長會議將於6月1日到2日在巴布紐幾內亞登場。由於我國外交空間近日頻遭中國打壓，媒體關注，此次我國赴APEC會議未與其他國家安排雙邊會談，是否有其他壓力？對此，觀光局主秘林坤源否認，APEC 21個經濟體不一定會全部出席，且各國都有自己的行程，必須要到現場才可能做進一步的安排，往年也都是這樣，無關外交情勢變化。

第10屆APEC（亞太經濟合作會議）觀光部長會議將於6月1日到2日舉行，今年由交通部長賀陳旦率觀光局長周永暉等10人前往，透過會議表達台灣積極推動觀光新南向政策及原住民部落觀光發展，並落實APEC觀光工作，近年強調由倡議便捷旅遊以達成更好的區域鏈結，及永續觀光發展到帶動包容性成長的目標。

林坤源表示，今年交通部長賀陳旦將在部長會議提出專案報告，在國家觀光情勢報告表達台灣透過推動觀光新南向政策，逐步鬆綁東南亞國家來台簽證措施，並積極營造包含穆斯林族群在內的友善環境，創造與APEC個經濟體更密切的鏈結。

按往例在APEC會議行前，我國都會與日韓等國就會議主題安排雙邊會談，不過，林坤源表示，因為各國都有各自行程，且21個經濟體不一定都會出席，因此今年行前並未與其他國家事先安排雙邊會談，否認與外交情勢變化有關。

還有媒體問及，陸委會日前宣布將嚴審中國參訪團來台，會不會擔心影響兩岸觀光交流？林坤源表示，今年截至4月為止，中客團及自由行都有增加趨勢，應該不會因此受影響，目前最重要的是將國內旅遊環境經營好，才能吸引旅客一來再來。