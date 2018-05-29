吳茂昆稱遭在野黨羞辱 藍委反諷批硬拗

教育部長吳茂昆辭職聲明稿。（記者黃耀徵攝）

2018-05-29 16:13

〔記者鄭鴻達／台北報導〕教育部長吳茂昆辭職聲明指出，接任教育部長職務後，被撲天蓋地不實指控和抹黑，在野黨立委亦極盡能事羞辱他；國民黨立委柯志恩諷刺地說，她覺得國民黨非常了不起，從外交斷交到教育部長下台，都是國民黨的責任。

因台大校長管中閔遴選爭議引來在野黨連番砲轟，吳茂昆辭職並發布聲明強調，接任教育部長職務後，被撲天蓋地不實指控和抹黑，在野黨立委亦極盡能事羞辱他，將他刻畫成一個惡質的人。也因此，他表示決定以最高道德標準向行政院長賴清德請辭並獲准。

立法院國民黨團對此召開召開記者會反擊。黨團書記長李彥秀表示，希望民進黨尊重台大校長遴委會的結果，盡速讓台大校遴選回歸常軌，很遺憾民進黨將教育部當成拔管的免洗筷，希望新任部長上任後，能盡速讓管中閔上任。

柯志恩表示，吳說許多人對他不實指控，因此用最高道德標準來請辭，這讓她覺得國民黨現在非常了不起，從外交斷交到教育部長下台，都是國民黨的責任，但依法論法，吳違法事實在先，整篇聲明稿都是在硬拗。

柯志恩接著說，若不是因為選戰快到了，面對民調因「拔管案」及吳茂昆個人爭議而低迷，否則民進黨繼續硬拗下去，在野黨又能怎樣？建議賴揆對「拔管案」就此認賠殺出，折損兩位教育部長，絕非民進黨或全民之福。

賴士葆則痛批，賴清德將政務官任命當成耍弄權術的遊戲，而吳茂昆更是道道地地的台灣炸彈客、台灣IS，把教育部變成西廠來執行政治任務，吳茂昆完全是咎由自取，他覺得吳只是來執行「拔管任務」，任務結束後就下台了。