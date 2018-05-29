蔡英文外交7突破 學者重話：不宣揚政績就別怨民調差

2018-05-29 16:06

〔即時新聞／綜合報導〕師大政治系教授范世平日前提出總統蔡英文在外交上的7大突破，「連馬英九都做不到」，引起許多討論。范世平今天再度向蔡政府喊話，「若不敢宣傳政績，就不要埋怨民調差」。

范世平在臉書表示，蔡英文過去不想激怒中國、想釋善意，沒有刻意提起外交成果，但中國對台不可能有善意，所以政府應該把這7件外交成果（或是更多）拿出來給國人看，把自己的優點、成績單大方展現。

有人認為范世平的說法是在為蔡政府擦脂抹粉，但范世平認為，台灣永遠不缺的是唱衰自己，台灣明明有正能量卻自我放棄，「蔡政府如果不敢宣傳政績，就不要埋怨民調差」。

范世平日前表示，蔡英文在外交上並非一事無成，不是只斷了4個邦交國，他至少做了7件馬英九任內做不到的事，包括日本把駐台單位名稱從「交流協會」改為「日本台灣交流協會」；日本首相安倍晉三在花蓮地震親寫「台灣加油」（日本首相首次對台灣地震這樣表態）；美國通過《台灣旅行法》，提升台美高層互訪層級；美國通過《國防授權法》，提升台美軍事交流、軍艦互訪；美國派出掌管政治的副助理國務卿來台訪問；美國願意協助我國打造潛水艇，這是歷任總統想做都做不到的事；蔡英文和川普通電話，成為1979年台美斷交後首例。