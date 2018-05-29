傳小英總統近日到訪 屏東九鵬基地試射飛彈曝光

天弓飛彈從基地發射，震撼不少軍事迷爭睹。（記者蔡宗憲翻攝）

2018-05-29 14:50

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中國已出動機艦繞台演訓達39次，為展現台灣防衛決心，國安高層透露總統蔡英文6月4日至8日間，將親自視導屏東九鵬基地的海、空軍精準武器實彈射擊，上午軍方疑為視導暖身，發射一枚中長程飛彈，震撼不少軍事迷爭睹。

上午9時15分左右，九鵬基地射出一枚中長程飛彈，「轟」的一聲巨響後，飛彈拖著長長的尾煙劃破藍天射向外海，由於中科院九鵬基地演訓一向是國防最高機密，只能依日前軍方透露的以共軍飛彈攻台劇本，國軍採發射天弓飛彈予以攔截。

據了解，為迎接小英總統視導，九鵬基地內已經佈置完善的各式飛彈發射架，包括天弓一、二型、鷹式、愛國者、雄三等中長程飛彈都會操作，演習將模擬共軍戰機從台灣東部海域發射對空對地巡弋飛彈，襲擊我東部重要軍事基地，屆時軍方將分別以愛國者飛彈及天弓飛彈進行攔截，驗證國軍防衛能力。

根據軍方發布的射擊通報，恆春半島東側到綠島、蘭嶼至巴士海峽北部的海空域，在5月23、25、29，以及6月5日上午都將演訓並進行管制，西海岸枋山加祿堂海灘也會進行登陸與反登陸「聯興」操演，三軍聯訓基地則有「聯勇」操演。