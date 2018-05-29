議員批看不起新黨 柯P求饒喊：沒有啦！

議員批看不起新黨，柯文哲求饒喊：「沒有啦！」（資料照）

2018-05-29 14:56

〔記者沈佩瑤／台北報導〕「柯綠分手」後，尋求連任的台北市長柯文哲，可能會失去許多綠營勢力的奧援，針對年底選舉策略，柯幕僚透露，目前仍定調為持續爭取友好議員支持、拉攏小黨結盟。不過新黨市議員陳彥伯今在議場酸柯「看不起新黨」，從來沒有來拉攏過，讓柯頻頻求饒直喊「沒有啦！」。

市長柯文哲今赴議會市政總質詢，新黨市議員陳彥伯拿出歷任民進黨籍北市長得票率，平均42％左右，而現任市長柯文哲在2014年的得票率則約57%，如果被拿走個20％，就有可能落選。

陳彥伯直言，他觀察柯文哲在民進黨確定自提人選後，還是一副老神在在的樣子，因為柯要勝選只有一個機會，「姚文智被棄保，來保你」，民進黨派賴清德或是陳菊要操作棄保就很困難，以姚文智在黨內的身份地位跟條件，要操作棄保就比較簡單。

對此，柯強調自己在5月1日後就沒有再跟民進黨聯絡，但陳彥伯打斷柯文哲發言指出，「現在沒有聯絡不代表之後不會聯絡。」

陳彥伯酸柯，最近聽說你要親民黨合作，怎麼不考量我們新黨，看不起喔？柯文哲尷尬笑說，不會啦，我跟你們（陳彥伯、潘懷宗）交情都很好啦！

陳彥伯仍繼續出言譏柯，跑去問時代力量，從來不問我們新黨，黨主席郁慕明還說有條件會支持你，「要不要乾脆加入我們新黨，這次我們不推北市長候選人啦！」引發現場一陣笑聲。

陳彥伯直言，柯文哲找時代力量但對方不甩他，「林昶佐怎麼會甩你呢？」，萬一民進黨在中正萬華多提一席，他就被幹掉了，所以時代力量在中正萬華也不敢提議員，因為要保立委的位置，要跟親民黨合作沒意見，親民黨跟藍綠都可以合作，至於新黨「反正你看不起我們，我們只有兩席，沒差。」

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