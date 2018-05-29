近五成市府員工想走 柯P：公務員不受年輕人喜歡

2018-05-29 14:44

〔記者沈佩瑤／台北報導〕根據北市研考會資料，過去兩年來有近五成的北市府員工有意在一年內離開北市府，讓市議員陳彥伯今在議場質詢時不滿痛批柯市府拚連任，不斷尋求外援，卻還對內憂不以為意，面對大批員工想離開竟無動於衷。柯文哲則說，這幾年報到率確實有下降，年金改革等種種問題，能先做的就是寬估缺額，以免人不來就完蛋了。

陳彥伯批評，一個北市府職代有746人，「你認為只佔全市府員工的百分之三，無所謂是不是？746人已經相當於一個社會局的規模！」陳拿出研考會資料指出，105年有48.06%的市府員工表達可能在一年內離開市府，到了106年更微幅上升，有49.9%的人有意在一年內離開。

陳彥伯痛批，市長拚連任，內憂這麼多，怎麼跟人家打架，人事處長都無所謂嗎？人事處長在民間就是人力資源部長，「鴻海這樣給你管，就垮掉了！」對此，人事處長程本清坦言，今年考試的報到率比較低。一旁的柯文哲也說，現在職代真的太多，今年有要求各局處寬估員額人數，報到率低才能候補上來，近幾年公務員報到率低，現在公務員好像不是那麼受年輕人喜歡。

陳彥伯酸回，以前北市府是大家搶著來，現在搞成這樣，各局處欠人欠到哀哀叫，結果市長只會到處群求外援，現在基本的退休金被中央政府一直糟蹋，新血不想加入，原本的員工士氣低落，想退休的不能退休，柯主政三年，他聽到很多員工反映冗事太多，導致氣勢低迷。

陳指出，從聽奧、花博到世大運，北市府跨局處整合、合作、分工，努力打拚，「結果柯市長對我們北市府員工想走是這種態度，處長也無所謂，鐵打的衙門流水的官，不來報到你們也都無所謂」；陳直言，從政治現實來看，市府員工就是市長的選票，市長都沒有顧好你的兄弟。

程本清強調，除了在考試制度上做內部檢討，也有建議中央調整高普考時間，希望提高報到率，另從專技部分，進用技術人員。不過曾任記者的陳彥伯反嗆，自己20年前就跑考試院，歷任北市長只有柯市府這樣的狀況，要不是今天是柯文哲，他甚至可以直接斷言國民黨參選人丁守中會勝選。

對此，柯回說，應該要照顧好員工，這幾年報到率確實有下降，年金改革種種等問題，能先做的就是寬估缺額，以免人不來就完蛋了。