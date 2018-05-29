台布斷交 布國留學生拭淚：我們國家對不起你們

布吉納法索在台就讀中央警察大學研究所的留學生周德思，成功國中學生不捨與周擁抱。（記者俞肇福攝）

2018-05-29 14:26

〔記者俞肇福／基隆報導〕布吉納法索日前與我國斷交，與中國建交，正在中央警察大學攻讀研究所的布國學生周德思今天到基隆市成功國中與學生道別；周德思收到學生準備的禮物與卡片感動的拭淚說，台灣對我們這麼好，我們國家對不起你們。

周德思去年與其他在輔大華語中心就讀的外籍生，到成功國中與學生交流，介紹自己國家風土民情，而與成功國中校長陳斯彬及學生建立友誼；由於布吉納法索與我國斷交，周德思擔憂可能會因此中斷研究所學業，陳斯彬特地邀請他回成功國中與同學道別。

周德思說，他很抱歉，他只是個小小布國人民，他不是總統，但是他如果是總統，台灣為布吉納法索做這麼多的事，就算中國很強大，也不應該說斷交就與台灣斷交；台下的學生響起如雷的掌聲，一旁的校長陳斯彬帶頭高喊「選總統」！「選總統」！讓周德思笑得尷尬。

周德思說，他來台灣快兩年，看到台灣人很熱情善良，台灣環境很棒，大家如果有機會到國外，就會知道台灣環境很不錯；陳斯彬說，周德思會講布國語言、法語、英語，來台灣又學了華語，大家也要跟周德思一樣，有機會到國外增廣見聞。

隨後，學生準備感謝卡與小禮物，周德思與同學一起切蛋糕交換小禮物，為周德思台灣學習之旅留下美好回憶。

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