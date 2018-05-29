台中花博開幕花1億 遠低於台北花博開幕2.2億

2018-05-29 14:13

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博將在11月3日開幕，台中市政府規劃一連3天的開幕活動。市議員楊正中今天質詢時指出，花博共有后里、豐原及外埔園區，開幕卻選在西屯區的水湳智慧城，而且3天花掉1億元，實在太扯。文化局長王志誠解釋，花博是台中盛會，在水湳開幕是盼帶動全市參與，且經費1億元，低於台北花博開幕2.2億元、世大運開閉幕3.6億元。

楊正中表示，台中花博共有三大園區，分別是后里、豐原及外埔園區，照理說，花博開幕活動應在其中一個園區舉辦，市府卻選在水湳智慧城，而且3天活動共花掉1億元，平均1天可以燒掉3300萬元，錢燒完以後，什麼都沒有；他認為市府這麼做，是因為水湳區段徵收工程一直延宕，現在選舉到了，才趕緊砸錢辦活動。

王志誠表示，水湳智慧城是台中巿未來亮點，園區內的中央公園屆時已正式啟用，市府經整體評估，擇定於此舉辦花博開幕活動，希望除后里、豐原、外埔園區有精彩的活動以外，也帶動山海屯及城區民眾積極參與花博。

王志誠也說，開幕活動將從11月3日起一連3天，邀請國內外表演團隊從白天到晚上帶來演出，預計可吸引20萬人次參與；而所需經費與其他大型活動相較，台北花博開幕2.2億元、世大運開閉幕3.6億元，台中花博花費少，效益更高。

他指出，花博開幕活動標案經過公開評選，已由紙風車文教基金會得標，各項軟硬體設置及節目設計、團隊演出、宣傳等，文化局正全力調整規劃中，相關內容未來將再正式對外公布。