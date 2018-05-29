為過去挺柯致歉！ 他稱「柯連配」確有其事

作家吳祥輝先前爆料，2014年台北市長選戰，柯文哲與連勝文兩人還未宣布參選前，兩人曾有「柯連配」的合作契機，而當時的牽線人就是台灣公義會執行長陳明源。（資料照）

2018-05-29 14:29

〔即時新聞／綜合報導〕作家吳祥輝先前爆料，2014年台北市長選戰，柯文哲與連勝文兩人還未宣布參選前，兩人曾有「柯連配」的合作契機，而當時的牽線人就是台灣公義會執行長陳明源。陳明源最近上政論節目證實，稱「柯連配」確有其事，並為過去挺柯的行為致歉，還稱這次的選戰是「紅藍綠選舉」。

陳明源在28日在政論節目《鄭‧知道了》上表示，這次的台北市長選戰，是台灣民主化以，首次出現「紅藍綠選舉」，而當年他和台灣公義會力挺柯文哲的原因，是出於「政治迫害」，讓柯逐漸擁有知名度，後來柯參選台北市長，是他始料未及的事。

陳明源指出，2013年他和柯文哲在車上討論「柯連配」這件事，後來他透過藍營一名在政治上有份量的人物，與連勝文牽線。2014年1月27日下午3時左右，雙方到台北市羅斯福路三段一間咖啡廳，討論「柯連配」的可能性。陳明源強調，這件事只有5個人知道，包含他和柯文哲，以及1名藍營高層和2個藍營代表，5人都為此事保守秘密。

陳明源也向柯文哲喊話，「柯市長，如果你要否認這件事情，我歡迎你來跟我對質，還是去法院告我。」