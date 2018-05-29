綠色執政品質保證？許忠信：我沒講過

許忠信表示，他從未講過「綠色執政品質保證」。（資料照）

2018-05-29 13:20

〔記者邱灝唐／台南報導〕前台聯立委、台南市長擬參選人許忠信今日接受廣播節目《POP搶先爆》專訪，指出台南人正過著他小時候的窮苦生活，不忍心才出馬參選；而他也強調從未講過「綠色執政品質保證」，並指出國民黨也有人才，例如前立委丁守中與林郁方。

許忠信今日上節目暢談參選初衷，指出小時候曾與父親在新市挨家挨戶送上百包40公斤的肥料，非常窮苦，沒想到台南人現在過著相同生活，平均可支配所得僅2.39萬，比澎湖、苗栗還要低，所以才挺身而出用其專業幫台南向德語系國家招商、賣農產品給日本，力求經濟發展。

面對主持人詢問「綠色執政品質保證」的口號，許忠信則回應「我沒講過」，並指出能力與黨派不一定相關，像是國民黨的丁守中與林郁方就有其專業，前立法院長王金平看中他們的博士學歷及外語能力，接待外賓時都會邀請相伴，而民進黨在台南縣市執政超過20年，已經人才盡出了。

不過，對於台南市的發展必定得提到前台南市長、行政院長賴清德的施政。對此，許忠信表示，賴與他一同出生於貧窮人家，所以節省又清廉，可惜巧婦難為無米之炊，台南一年支出848億，但負債1千億左右，這還是賴節省支出還掉一部分的結果，所以如何在財政困窘中發展經濟，就是要靠他對於國際局勢的嫻熟，挖掘台南的天賦、看準工業及文創等領域的機會，帶著台南往前衝。