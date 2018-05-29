東沙、南沙眷探駐軍 朝野立委致電官兵捎喜訊

東沙、南沙駐軍眷探事宜協調完成，眷探立法院外交及國防委員會的朝野立委們，致電向駐防官兵報喜訊。（記者鄭鴻達攝）

2018-05-29 13:17

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院外交及國防委員會今邀集國防部、海巡署完成執行面的協調作業後，決議最快在暑假期間、最慢在中秋節時讓眷屬得前往探視東沙、南沙駐軍的作業。召委王定宇等立委及官方代表在完成協調後，立即致電向東沙、南沙的駐防官兵報喜訊。

外交及國防委員會於24日前往東沙考察防務，發現島上近百位海巡、軍方官兵每人都至少要駐守兩年，期間家屬卻無法前往探視。因人道考量，召委王定宇、呂玉玲及民進黨立委羅致政、蔡適應、國民黨立委李彥秀今邀集國防部、海巡署就此進行協調作業。

經執行面細節協調後，委員會決議開放駐防東沙、南沙的官兵之直系血親、配偶，最快在暑假、最慢在中秋節期間前往探親；協調完成後，野立委們立刻致電，向太平島指揮官張尹俊上校校及東沙指揮官熊同中上校親報喜訊。

王定宇受訪表示，討論多年的東沙、南沙眷探事宜，至今仍未有成功案例，且在考察東沙時，海巡署有反映官兵都很期盼能看到親人，而且連夏令營學生都可以去，官兵親屬卻仍無法前往，因此考察後即安排協調。

王定宇說，這次協調的不是同不同意，而是直接討論執行面，讓國防部與海巡署建立窗口，針對適用的對象，以最快速度開放親屬申請進入戰地，按時程最快在暑假會有第一批，或在中秋節以前，就能讓官兵看到親人。

王定宇說，目前規劃以空軍原有排訓的C130運輸機航班載送探視眷屬，因此不增加額外成本，即達到人道眷探；他也說，其實國防部前部長馮世寬在一年前即簽署公文同意，但遲未執行，因此今天才要協調讓執行面更順暢。

海巡署副署長龔光宇表示，感協立委即國防部的促成，會盡快完成相關手續，提振前先官兵士氣，目前規劃東沙是由軍機去、民航機返，可待兩天一夜，而南沙因距離過遠，只能透過軍機當天來回。