稱湖子內增3億稅收挨批「澎風」 涂醒哲被趕出議場

市議員張榮藏今質詢市長涂醒哲，質疑涂澎風數據，涂回答「說的是事實」，張認為涂搶發言，將他趕出議場。（翻攝網路）

2018-05-29 13:15

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市議員張榮藏利用質詢時間，質疑嘉市長涂醒哲11日記者會，稱嘉義市因湖子內區段徵收提早分配土地，稅收多3億元，但只有湖子內分配土地並沒增加那麼多，批涂「欺騙市民」，涂醒哲回答「我說的是事實」，湖子內是增加約6千5百萬元，3億多是整體稅收增加，張表示「你再發言，就把你趕出去」，涂答「你這已經人身攻擊」，張榮藏便向主席、副議長郭明賓要求趕市長出去，郭明賓請涂醒哲離開議場。

涂醒哲議場外受訪表示，大家可以就行政辯論、數據溝通，說我說謊話，「是人身攻擊，格調不好」市長和議會之間有需要這樣仇恨對待嗎？議員免責權應尊重，但指責對方說謊已超過辯論範圍，理性問政應講道理，不讓我講、就趕出去，這算政策辯論嗎？

張榮藏會後表示，涂醒哲開記者會對媒體聲稱嘉義市財政好，是因他提早分配湖子內區段徵收土地「開源」，稅收增加3億多，但光湖子內僅收約6千多萬元，加上其他土地交易稅收才有3億元，根本「澎風」，且質詢時涂一直搶答、經他制止都不聽，才趕他出去。