史上最短命教育部長 吳茂昆爭議連環爆

請辭獲准的教育部長吳茂昆。（資料照）

2018-05-29 13:13

〔記者李欣芳／台北報導〕任期僅短短41天的教育部長吳茂昆，原本上任後被賦予為高教爭議滅火的重任，以早日解決台大校長當選人管中閔的資格案爭議，不過，吳茂昆上任後爭議不斷，包括遭質疑在東華大學任教期間涉及溢領獎助金爭議遭監院調查、遭質疑曾接受中國中科院邀請出任中國中科院顧問、任教東華大學期間赴中國開講座等，儘管吳茂昆一一提出澄清，但原本要為賴內閣扮演救火的角色，卻因爭議連環爆自己頻頻滅火，吳茂昆使自己成為新聞追逐的爭議焦點，應是他如今黯然下台的主因。

雖然吳茂昆上任後，教育部迅速做出決定，決議不聘任管中閔為校長，不過，台大臨時校務會議卻決定要求教育部應依大學法等規定，處理台大校長遴選結果，儘速發聘，也就是應速聘管中閔為校長，台大公然與教育部對抗，導致管中閔案爭議未解。

前教育部長潘文忠因管中閔案請辭，在行政院4月16日宣布前東華大學校長吳茂昆接任教育部長後，當時有民進黨立委有期待吳茂昆上任後能儘速替高教爭議滅火，不過，沒想到吳茂昆上任後爭議不斷，遭質疑的事件不少，也讓民進黨立委始料未及。

有關東華大學任教期間涉及溢領獎助金爭議，吳茂昆強調並無違法，他曾表示若有違法情事，早就被行政院「fire」掉了，有關出任中國中科院顧問一事，吳茂昆也澄清對方是有提出邀請，但他並未答應出任顧問。至於在東華大學任教期間遭質疑曾赴中國開講座，教育部則表示，不管是否有行政職，若只是短期講座沒有問題。