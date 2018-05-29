軋柯P 丁守中：當選台北市長 大巨蛋儘快完工

國民黨台北市長參選人丁守中29日前往國民黨中央，出席國民黨臉書直播節目專訪。（記者方賓照攝）

2018-05-29 13:01

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中今天中午接受國民黨文傳會「ＴＥＬＬ ＭＥ」臉書直播節目專訪時指出，如果他做台北市長，絕對不會讓大巨蛋繼續擺爛生鏽，而是要儘快完工，未來要透過限制容留人數的方式，化解安全問題。

丁守中表示，台北市需要大巨蛋，台北市長柯文哲卻擺爛了三年多，證明柯沒有執行能力，績效非常差，為了替大巨蛋除鏽每年要花幾億元，如果不要，難道台北市民還要賠三百五十億？

對於柯市府質疑大巨蛋的容留人數問題，丁守中指出，台北市政府掌握使用執照，未來可以透過限制容留人數的方式，解決安全問題，而且世界各國的巨蛋都可以辦演唱會，為何台北大巨蛋就不可以？

丁守中並批評柯文哲連台北市政府的一級首長都帶不好，很多人過去與柯文哲因為誤會而結合，後來因了解而分開，甚至走人後還口出惡言，這樣的台北市長如何帶領二百多萬台北市民？而且柯文哲在許多地方爛權，對北農總經理吳音寧的適任問題又循私，顯然柯文哲是站在「高薪實習生」這一邊。

他說，大家應該要覺悟了，過去台灣錢淹腳目，但曾幾何時年輕人必須到外國、中國大陸工作，原因就是經濟一灘死水，民進黨不拼經濟發展，還在拼台獨，拼政治鬥爭，台北市的城市競爭力評比排名去年掉了二十二名，招商引資只有一億美金，就連緬甸也不如，外資、外商不到台北市開公司、招募，年輕人怎麼會有機會？

被問及教育部長吳茂昆請辭問題，丁守中說，他做為大學法的立法者以及台大人，教育部「卡管」是徹底對台大的霸凌，況且吳茂昆自己有多少問題，卻雙重標準以放大鏡、顯微鏡看待管中閔，如今請辭走人是「狡兔死、走狗烹」。