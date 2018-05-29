藍營雙北何時連線作戰？ 侯友宜：隨時可一起討論

侯友宜今天早上到三重護山宮參拜，並和三重西區里長座談。（記者陳心瑜攝）

2018-05-29 12:54

〔記者陳心瑜／新北報導〕綠營確定徵召姚文智參選台北市長，姚、蘇將連線合作，媒體詢問代表國民黨參選新北市長的侯友宜，何時會和丁守中合作？侯友宜未正面回應談合作時間，僅表示只要有好的政見，能為共創雙北雙贏，「隨時可以提出來一起見面，一起討論」。

至於柯、綠分手，若柯文哲提出好的政見，侯、柯是否有可能合作？侯友宜則說，只要是好的政見，為新北市市民爭取更多福利，都能共同努力。