一個月內遭2友邦斷交 CNN：與美關係對台更重要

美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納日前搭機抵台，赴總統府晉見蔡英文總統，表達美方力挺台灣的立場。（取自蔡英文臉書）

2018-05-29 14:18

〔即時新聞／綜合報導〕台灣這個月經歷了2個友邦接連斷交事件，對此，外媒特別撰文報導中國近來對台灣的施壓舉動，並指出，台灣面臨的真正問題不在於友邦小國的斷交，關鍵的是中國的施壓，是否會影響到台灣的重要盟友。

《CNN》以「中國對台施壓加劇」為題進行報導，分析兩岸關係中，台、美、中的情勢。報導指出，中國正在加速國際間對台灣的孤立，過去一個月台灣有兩個邦交國轉而投靠中國，跨國公司也被迫更改他們對台灣國籍的敘述，中國更在台灣海峽展現軍力。

報導表示，對中國國家主席習近平而言，統一台灣是巨大成就，也是長期目標。而美國方面，雖然台美互動是「非官方」的，但關係卻相當緊密，美國售予台灣武器，還通過台灣旅行法、台灣國際參與法，以對抗中國打壓，美國在台協會台北新館開幕時，更可能有美國高層官員參加。

至於台灣如何在中國壓迫下，找尋生存空間。報導分析，包括美國在內的許多國家，與台灣保持非官方關係，對台灣而言，與世界各國的非官方關係，尤其是與美國的關係，比正式建交的友邦小國更重要，台灣在100多個城市設有大使館功能的辦事處，148個免簽國更遠遠超越中國的70個。

報導指出，許多台灣人不在意友邦斷交，真正的關鍵在於中國施加的壓力是否會影響到台灣的有力盟友，像是美國、歐盟或日本。