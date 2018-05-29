教部長吳茂昆請辭 綠委：藍營對他扒糞式羞辱

2018-05-29 12:41

〔記者楊淳卉／台北報導〕教育部長吳茂昆今向行政院請辭獲准，成為任期最短教育部長。對此，立院教育文化委員會召委、民進黨立委吳思瑤表示，她擔任教委會召集人，對於吳茂昆個人離開，她相當能夠理解，吳茂昆在教委會所受到僵局，國民黨立委因為管案不滿的情緒，衍生政治操作，把砲火轉到吳茂昆個人身上，並不是針對事情本質、政策來監督，更無限上綱對吳個人事件近乎扒糞式的羞辱，不管對教育政策或對管案後續適法性，也完全失焦，她可以理解吳承受的壓力、政治攻擊，這些都令人感到非常遺憾。

吳思瑤說，對於教長請辭，她很震驚且遺憾。對整個內閣來講，教育是百年大計，教育部長一直更迭，不利於教育政策推動，立法院即將休會，臨時會也沒有教育部重要的案子，希望內閣利用休會時間，在開議前慎選一個能順利推展教育政策的教長。

吳思瑤指出，她能理解在前教長潘文忠請辭後，當時因為是在立法院會期中，有很多預算和法案，需要新教長負責推動，所以臨時找了吳茂昆上陣，現在沒有會期中的壓力，她也寧可不要有時間壓力，能周延選擇新教長，才能穩定教育政策的推動。

立法院教育及文化委員會召委、民進黨立委鍾佳濱表示，深表遺憾、同情，這幾天來看到一個可以頂著諾貝爾光環的院士，「相較於神隱的管（中閔）院士，吳茂昆每天要來立法院被無情砲火狂轟」，相信吳茂昆的親友、同事、師生都深感不捨，才讓吳茂昆選擇離開，「我們也鬆了一口氣」。

民進黨立委鍾佳濱說，台大校長任命案，本來以為有類似的學院背景，大家來討論時可以更超然、客觀，但仍用一樣用黨派立場撻伐，無助於問題的釐清；對於國立大學校長的任命，的確社會對國立大學定位還紛擾不斷，需要花時間討論，必要時要修改大學法。至於教育部有許多業務要繼續推動，盼盡快有適當人選接任。