「統計法」修正三讀 拒絕調查最高罰15萬元

2018-05-29 12:02

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院院會三讀通過「統計法修正案」，未來主計機關若能由其他行政機關的行政紀錄或調查取得統計資料者，不得再辦理調查，以簡化、取代現行部分統計調查；但修法也規定，受國勢調查或指定統計調查者，若拒絕辦理、答覆不實，個人或家戶可罰1千元至5千元，事業、機關、團體可罰1萬元至15萬元。

三讀條文規定，未來中央主計機關應每10年至少辦理一次人口及住宅普查，每5年至少辦理一次農林漁牧業普查、工業及服務業普查之基本國勢調查。

條文規定，統計調查人員在執行職務時須出示證明文件，但不得蒐集未經授權之資料，也應遵守資料保密原則。受國勢調查或指定統計調查者，若拒絕辦理、答覆不實，個人或家戶可罰1000元以上5000元以下罰鍰，事業、機關、團體則可罰1萬元以上15萬元以下罰鍰。

條文規定，各機關建立或修改行政資料系統時，應納入統計業務需求，主計機關未統計之需獲減輕受查者負擔，得向各機關要求提供行政資料，但若涉及「國家機密保護法」或其他法律者，各機關得拒絕提供。只要能透過行政紀錄或調查取得統計資料者，主計機關不得再辦理調查。

根據行政院初審時的提案指出，「統計法」最近一次修正是1972年，距今已45年，鑑於網路數位科技進展迅速，資料串接連結整合加值應用為國際統計發展潮流，加上隱私權意識高漲、詐騙案件頻傳，為提升政府統計效能，優化統計調查環境，實有修法必要。