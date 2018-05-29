被矮化還去交流 綠委批醫策會：熱臉貼中國冷屁股

民進黨立委李俊俋（左起）、林靜儀、劉世芳29日召開記者會指出，醫策會拿衛服部經費赴中國參加由中國國家衛生計生委醫院管理所主辦醫院評價與品質促進國際高峰論壇，卻遭中國官方矮化為「中國台灣地區」。（記者朱沛雄攝）

2018-05-29 11:51

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委林靜儀今召開記者會，痛批由衛福部經費補助的醫策會，拿國家補助出席中國主辦的研討會，遭中國在會議資料中矮化為「國內（台港澳）」或「台灣地區」還「不以為意」；民進黨立委劉世芳則痛批，今年醫策會六月要出席的中國研討會，若去了一定會變成統戰，因此她建議，官方資助的任何經費「每一毛錢都要刪掉」。

中國全面打壓台灣，不只在國際場合壓縮台灣國際空間，現在連我國醫療團體參與沒有政治色彩的醫療交流也遭矮化，不過現在卻有立委踢爆，由官方資助的財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會，明知出席研討會遭中國矮化，卻還是拿國家經費赴中交流，雖然衛福部補助的出國經費僅有10萬元，綠委仍批評若今年仍未改正就要「嚴懲到底」。

民進黨立委劉世芳提到，醫策會經費85%是政府標案、14％由政府補助，等於有95%以上的錢都是官方資助，「醫策會是官方性質」；劉世芳說，醫策會雖然只是受邀、非主辦單位，但到中國參與研討會，已經被中國在名稱上矮化，「到底是為了參加而參加、還是為了西進而西進」？劉世芳並呼籲，今年醫策會要到中國參與研討會的經費，只要有官方補助都應該刪除。

民進黨立委李俊俋表示，民間要與中國學術往來立法院沒有意見，但若政府部門涉入其中，必須有高度敏感性，醫策會已經是第三年參與相關研討會，對中國作法卻沒有半點敏感度，赴中開會成為被統戰的對象，對此立法院「無法接受」。

對此醫策會副執行長黃仲毅強調，過去醫策會赴中出席相關研討會都非常注意中國用詞，也希望能盡量維持台灣尊嚴，未來會配合政府政策，減少西進經費、轉往新南向國家；衛福部科技發展組專員廖文斌表示，未來會要求醫策會參與相關活動需依照陸委會規範執行，若委員對經費補助有疑慮，衛福部會將相關經費補助刪除。