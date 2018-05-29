海地總統：這次訪台要討論兩國合作具體計畫

2018-05-29 11:39

〔記者蘇永耀／台北報導〕海地總統摩依士昨日抵達台灣，進行國是訪問，總統蔡英文今天上午以盛大軍禮迎接，並期待深化兩國夥伴關係。首次訪台的摩依士致詞時表示，外長之前訪台回國後，向他表達台灣有意願協助海地發展，本次來訪也是要與蔡英文總統討論未來兩國發展合作具體計畫。他說，海地願意與台灣加強關係，期待兩國成為策略夥伴關係，以讓關係長久穩固。

蔡英文今天上午在總統府前廣場以盛大軍禮迎接摩依士，除與摩依士一起檢閱儀隊，並以21響禮砲歡迎訪問團一行。總統說，台灣和海地在地理位置上相隔遙遠，但共享自由民主價值，在許多領域也有長期深入的合作成果。兩國擁有62年邦誼，是相互扶持好友，海地長期支持台灣國際參與，去年聯合國大會總辯論時，海地總統就親自為台灣仗義執言，今年四月也由外長致函世界衛生組織聲援台灣。

摩依士表示，海地願意與台灣加強關係，目前對海地施政有七大主軸，策略統合在「改變列車」的概念下，優先計畫包括加強私人投資，農業現代化，促進基礎建設包括道路、工程基礎建設等。這項挑戰非常艱鉅，包括能源、觀光、農業、工程等，目的要促進海地就業以及經濟發展，以便為海地經濟發展奠定堅強基礎。他強調，台海兩國分享相同政治利益，相信關係會是雙贏的，台灣企業也會得利於在海地的各項投資，也為兩國關係注入新的動力，他相信，這項提議能為兩國奠定穩固基礎。

在結束軍禮後，蔡總統並與摩依士舉行會談，交換當前國際情勢意見。總統中午並以國宴款待摩依士所率訪問團。