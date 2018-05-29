官員陪侯友宜跑行程 朱立倫：市府未介入

新北市府官員多次在社團活動中，與國民黨新北市長參選人侯友宜同台並陪同敬酒，民進黨團批評是濫用行政資源。（記者何玉華攝）

2018-05-29 11:21

〔記者何玉華／新北報導〕在年底新北市長的選戰中，新北市政府的角色一直被在野黨批評濫用行政資源輔選，民進黨團總召集人李坤城在市政總質詢時，指出部分市府官員在例假日、下班時間陪國民黨參選人侯友宜跑行程，議員林銘仁質疑官員已在尋找新的共主，無心市政。

李坤城點名的單位包括秘書處、社會局、民政局及勞工局，都曾經多次在參選人的競選活動上出現，包括同鄉會成立侯友宜的後援會時，都看到這些首長列隊歡迎，這些主管人民社團業務的首長出席相關活動，「這就是行政資源的濫用」。

朱立倫解釋，官員是代表市府出席活動、致意，如果看到有喜歡的人，去站在旁邊陪敬酒，無可厚非；他在備詢前受訪也指出，政府的角色是公正的，秉持把市政工作做好，沒有介入任何一方。

至於週末時，包含民進黨、國民黨的議員，有用配合款來補助一些同鄉會舉辦的活動，這些同鄉會被認為有為特定候選人造勢之嫌，他要呼籲，如果有爭取到政府的補助，不管是哪一黨的議員，都希望能夠開放給大家來參加，不要變成一個泛政治性的活動。