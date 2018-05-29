蔡政府推軌道建設 藍營質疑：為日本量身訂做

鐵道示意圖。（資料照）

2018-05-29 11:19

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫今天上午召開「蔡政府兩週年債留子孫」記者會，質疑蔡政府前瞻建設計畫硬推軌道建設，舉債綁樁，債留子孫，將使中央政府舉債餘額只剩下3000億，屆時台灣如果發生重大災變，人民會連救命錢都沒有，並警告當蔡政府的軌道建設計畫完成之時，就是地方財政破產之時。

國民黨立委賴士葆指出，前瞻建設計劃多數預算用在軌道建設，但台灣面臨少子化，未來沒有什麼人會坐，而且這些錢大多數比例會跑到日本那一邊去，因為軌道建設受益最大的台灣車輛公司，日本人所佔直接或間接股分就達到36％，因此未來這些錢會被日本賺走，可謂是蔡政府基於外交考量，而為日本「量身訂做」，同時也是為了選舉要到地方撒錢。

國民黨立委曾銘宗則指出，目前中央政府公共債務餘額高達5兆多元，未來舉債空間只剩下1兆3000億，前瞻建設預算8年舉債8900億，加上未來勢必會要追加預算，將舉債超過1兆元，屆時中央政府的舉債餘額度只剩下3000億，以921大地震救災花了1000億元，莫拉克風災救災1200億元來看，屆時人民將連救命錢都沒有。

曾銘宗並指出，軌道建設中地方政府的配合款需要3700億，但現在地方的配合款舉債額度只有3000億元，因此未來當軌道建設完成之時，也就是地方財政破產之時，他舉高雄市府為例，這次軌道建設爭取1800億，配合款就要700多億元，而高雄市的舉債額度只剩下570億元，而且這次前瞻預算有很多是用於綁樁。

此外，針對蔡政府的稅改，賴士葆質疑，雖然聽起來是全民大減稅，每人可省4000元，但其實是為了一小撮的股利大戶，幫助那些超級有錢、人數不到1萬的人而降稅，而這些有錢人有90％是靠股利所得，他舉其中第1名為例，1年現金股利達到30幾億元，但稅率從45％降為20％，1年就可以省下7億5000萬元，因此蔡政府的稅改是「圖利大戶」，而且寧可把378億減稅利益，歸給股利大戶，也不願花200億用在讓中小企業營所稅率維持在17％，民進黨的稅改就只是圖利大戶的稅改。

前行政院主計長韋伯韜則警告，目前台灣的投資率只有19％，創下歷年來最低，而沒有投資的結果，2018年第1季的資本財進口值為負成長，台灣經濟已經有如慢火燉青蛙，大家卻渾然不覺。

他還說，其實台灣有很多更迫切的公共建設需要推動，遠比前瞻建設計畫更加急迫，並呼籲全民支持推動政府財政紀律法，以改善政府財政問題。