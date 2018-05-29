AIT新大樓落成時… 勇哥盼川蔡能再通話

AIT內湖新館將於6月12日舉行落成典禮，目前加緊趕工中。（資料照）

2018-05-29 09:06

〔記者王榮祥／高雄報導〕有關蔡總統的7大外交突破，勇哥今提補充內容，並期待美國總統川普，能在6月12日AIT新辦公大樓落成啟用時、再跟蔡總統通電話！

勇哥指出，日本駐台機構交流協會改名為「日本台灣交流協會」，完全是日本政府主動提出，台灣政府才被動配合將亞東關係協會改名。

日本首相安倍晉三對台灣非常友好，2月6日花蓮震災，他特別寫下「台灣加油」的毛筆字，令人感動，而安倍也曾經透露跟阿扁總統通過電話。

美國國會通過台灣旅行法，川普總統也簽署，當然這是歷史性突破，台灣旅行法通過，先不說華府是否去得成，光是蔡總統訪問紐約是否能超越阿扁時代，大家都在看。

新通過的美國國防授權法，可讓台美國防部長互訪，兩國軍艦也可互停對方港口，何時才能實現尚不可知，但台灣顯然還買不到F-35。

美國副助理國務卿黃之瀚來台訪問是突破，阿扁總統任內，美國當時運輸部長Rodney Slater在2000年也來過台灣，參加中美工商聯合會議，並跟阿扁總統見面。

美國川普政府願意協助台灣打造潛水艇，是歷任總統想做做不到的事﹔李總統時代想買潛艦，柯林頓總統不賣；阿扁總統時代想買，布希總統一次批准軍售柴電潛艦8艘；馬總統時代想買，歐巴馬總統不賣了。

蔡總統與美國總統川普通電話當然是重大突破，期待就任川普能在6月12日AIT新辦公大樓落成啟用時，再跟蔡總統通電話！