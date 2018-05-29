政府搶救外交！ 這些友邦元首都要訪台了...

摩依士受邀訪台，不過外界認為海地與我國關係不穩固。（彭博社）

2018-05-29 07:13

〔即時新聞／綜合報導〕西非國家布吉納法索日前與我國斷交，最近國內外媒體都點名幾個邦交國，稱可能與我國斷交，對此外交部多次否認，友邦海地總統摩依士（Jovenel Moïse）28日啟程訪台，瓜地馬拉、史瓦帝尼總統也都將來台灣，外界認為政府正在搶救外交。

綜合媒體報導，摩依士28日起程，率領30人來台訪問，這是摩依士上任後首度訪台，今天總統蔡英文將以隆重軍禮歡迎，並將舉行雙邊會談及簽署聯合公報，並要頒發勳章給摩依士。

儘管政府強調我國與海地關係緊密，不過美國《邁阿密前鋒報》報導指出，摩依士的幕僚長拉留依（Wilson Laleau）表示，海地正在尋求更多利益，現在海地已不需要傳統援助或慈善基金，而是願意投資發展海地的對象。報導提到，摩依士本週末將訪台，與我國政府、企業界會面，可能就是要和我國談條件。

海地當地媒體《海地自由報》報導也提到，海地財政部長薩羅門（Jude Alix Patrick Salomon）表示，台灣會提供海地1.5億美金的貸款，讓海地進行電力建設，此說法與摩依士將參觀台北變電所、台電明潭發電廠不謀而合。

除了摩依士來台，瓜地馬拉前總統、中美洲統合體（SICA）秘書長席瑞索，（Vinicio Cerezo）也將來台，至於被中國點名的史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世則將於6月前來台灣。