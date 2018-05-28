林佳龍團隊拚市政有感 多位一級首長滿頭白髮

2018-05-28 23:28

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長林佳龍拚市政，馬不停蹄主持跨局處會議，讓政策透過跨局處合作更加完善，即時解決民眾問題。龍團隊可能太拼命，許多局處首長操到頭髮白了許多，連蔡英文總統到台中視察，也說「你們頭髮怎麼都白了」。龍團隊也確實拚出不少讓市民看得見、感受得到的政績，辛苦總算沒有白費。

其實，市府許多政策並非單一個局處就能推動，需要整合不同局處的資源，例如托老一條龍政策，除了由社會局主政推動外，還涉及衛生局的老人假牙補助、照顧生活館等業務，也要透過宣傳，讓市民了解市府相關政策及自身權益；而許多政策推動上遇到的困難，更需要相關局處合作解決。

林佳龍深知跨局處合作的重要，因此每周都親自主持跨局處會議協調，緊盯工作進度，要求把事情做到最好；而所討論議題的相關局處都要到場，以周一至周五上班日來看，每周平均至少4場以上，還曾經1周開到15場，這還不包括假日開的會。

而且常常一個會還沒開完，下個會議的參加人員就已在會議室外等著要跟市長開會，更曾經到晚上快11點還在市府開會。林佳龍每周也固定跟局處首長開早會，掌握各項政策執行狀況及進度，局處首長還得把資料記在腦海裡，隨時回答市長的提問。

龍團隊用盡全力拚政績，甚至許多局處首長為了做出真正讓市民有感的政策，拚到頭髮都花白了。在市府努力下，確實也拚出不少成果，像柳川、綠川整治相當成功，美麗的親水河岸已成為熱門打卡點；治安從過去的吊車尾，拚到現在的六都第一；托育及托老一條龍的推動，也減輕了許多家庭的負擔。這些施政成果有目共睹。

龍團隊的努力也反映在最近幾項民調上，林佳龍的施政滿意度或連任看好度都有不錯的表現，包括未來事件交易所日前公布林佳龍連任機率高達70%，看好度相當高；新台灣國策智庫公布最新民調，在「宜居城市」調查方面，台中市六都第一，六都市長滿意度，林佳龍第二。

此外，「台灣指標民調」不久前公布的「台中市施政民意調查」，40.6%市民看好林佳龍會當選，看好對手盧秀燕者為20.1%；支持林佳龍者為31.9%，支持盧秀燕者有23.7%，兩人差距仍有一段距離。