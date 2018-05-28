新北市府公務員遭收押 蘇貞昌：不是最後一件

蘇貞昌質疑，侯友宜在土城、蘆洲的同鄉會上成立後援會，是由新北市議員林金結舉辦，使用的是議員配合款也是公款，卻成立後援會，警察出身的侯友宜應該了解。（記者邱書昱攝）

2018-05-28 22:43

〔記者邱書昱／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天晚間與新北市議員陳世榮舉辦市政說明會，他舉例新北市政府違章建築拆除大隊技師被控索賄遭收押，批評說，過去朱立倫的副市長也被收押，這不是新北市政府第一件，也不是最後一件。

蘇貞昌說，公務員的本分是要有良心，在擔任縣長時，從沒有人遭到被抓、涉案；話鋒一轉，他也提到說，周錫瑋和侯友宜在進行黨內初選，周就對於侯依然搭乘公務車、使用市府資源表達不滿。

蘇貞昌提起，日前侯友宜在土城、蘆洲的同鄉會上成立後援會，他指出，土城區的同鄉會活動是由新北市議員林金結舉辦，使用的是議員配合款也是公款，卻成立競選後援會，檢察官查辦的話不知道會不會有人被收押，選舉是自己的事，卻拿公款補助活動，警察出身的侯友宜應該了解。

對此，侯友宜辦公室發言人賴冠群表示，侯友宜受邀參與活動，並不清楚活動舉辦過程，如果有任何疑慮，「相信林議員會向蘇老縣長說明清楚」。

另一方面，陳世榮提到山佳的交通問題，堤外便道從新莊到西盛，山佳到鶯歌，中間這段卻獨缺，過去和朱立倫講過卻沒有做代表沒有關心。