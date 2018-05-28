中國施壓國際航空運輸協會 恐全球航空齊改台灣稱謂

中國企圖施壓IATA讓全球航空業齊改台灣稱謂。圖為2012年6月IATA第68屆於北京舉辦的年度大會。（美聯社）

2018-05-28 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國不久前威脅全球數十家國際航空公司更改台灣稱謂，但面對其餘不妥協的航空業者，中國乾脆施壓到「國際航空運輸協會（IATA）」身上，如果IATA屈服，那以後底下的會員就必須全部配合更改，外交部已委派駐外館處主動進洽IATA及各航空公司了解情形，堅決捍衛國家尊嚴。

中國4月底至函全球航空業，要求將台灣不得分類為國家、要歸類為中國一省，但遭到美國、澳洲官方斥責，至今仍有過半收到信函的航空業者尚未更改台灣稱謂，目前在44家外國航空公司中，已有18家完成更改、26家因「技術原因」申請延期，中國民航局則同意最晚期限延至7月25日。

對此，中國又於5月初施壓IATA，希望全球承認台灣屬於中國；涉外人士指出若IATA妥協，那旗下航空會員則必須全部照辦。

我外交部表示，交通部民航局已備函轉致IATA主席Alexandre de Juniac，表達我方嚴正關切立場，並籲促其採取適當行動，以導正中方錯誤作為；並呼籲IATA及各國政府，中國干預他國私營企業的做法，已危及普世價值，希望IATA會員國發揮道德勇氣，捍衛民主價值。