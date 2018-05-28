丁守中：民進黨教練團恐操作打假球

2018-05-28 18:58

〔記者郭安家／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中，黨內初選時期總幹事為台北市黨部前主委潘家森；丁今下午受訪表示，很多人雖推薦立委蔣萬安任總幹事，但目前並無此規劃，競選總部則於8月底成立。民進黨選對會建議徵召立委姚文智選市長，丁認為姚應不會打假球，但民進黨教練團可能操作打假球，否則為何不派最強投手參加這場最重要選戰？

丁守中表示，事實上現在並沒有太樂觀本錢，要全面衝刺，因民進黨掌握中央執政、地方有柯文哲優勢，他得非常審慎勤跑基層，爭取認同支持，當然也隱憂各方面反映民進黨到底會不會打假球，可能選手沒有要打假球，但教練團可能有操作打假球情形，否則既然是最重要選戰，為什麼不派最強投手？

媒體追問是否擔心被操作棄保，票被灌給其他參選人？丁守中坦言「會擔心」，並指姚文智應該不會打假球，但民進黨教練團很難講，而昨民進黨選對會的建議「初選不像初選、民調不像民調，確實怪怪的。」

談到自己如何將選票極大化？丁守中則表示，除鞏固政黨支持者，還要大力爭取中間選民，拿具體政策，尤其中間選民們關心的低薪、窮忙問題、公共托育、住宅等，會提出好主張，對比台北市長柯文哲近4年一事無成，一樣一樣檢驗柯，柯最大弱點是市政建設，不分藍綠都認為作最糟。