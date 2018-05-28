議員批民調連年下滑 柯Ｐ：掉下又爬回很了不起

2018-05-28 16:59

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今在議場詢答時表示，市政愈來愈穩定、台北市政府效率提高，以及4年可還債新台幣520億元，是市民應該再投給他的三個理由。但市議員秦慧珠拿出北市研考會歷年民調打臉柯文哲，批柯民調連年下滑，柯文哲被柯文哲打敗。

柯文哲則笑稱第一年滿意度太高，中間掉下去，還有爬回來，這很了不起，台灣史上第一個，強調民調還是有持續往上。

國民黨台北市長參選人丁守中日前批評，現任台北市長柯文哲抄襲他的政見，柯文哲當時反誇自己只是執行力高。今天柯文哲在議場詢答時，市議員秦慧珠追問究竟沒有沒有抄襲丁的政見，柯解釋，應該是說他的執行效率快。秦隨即點出柯文哲語病，「所以你抄襲他，只是做比較快？」柯沒有正面回應，卻辯解，「我是說乾脆你把政見交給我來做比較快。」

柯文哲也說，他認為選舉應該要帶給台灣新的政治文化，所以不管別人怎麼打，就是做好自己就好，挨打也不是壞事，一直講人家壞話也不會變好。被問到柯綠分手後，預估能拿到多少綠色選票？柯文哲表示，真的很極端的不多，大部分都還是中間選民，走中道就好，且他的選票都是中間選民為主。

對於秦慧珠要其舉3個讓市民非投他不可的理由，柯文哲說，市政愈來愈穩定、台北市政府效率提高，以及4年可還債新台幣520億元。

不過，秦慧珠拿出研考會民調批評，數據顯示，市民對柯文哲的滿意度、對市府團隊的滿意度及對台北市的光榮感都下降，包括對各項市政施政的滿意度如教育、社會福利、交通等皆下滑，代表柯文哲所說的非投其不可的理由「不攻自破」。

柯文哲則表示，他剛上任時的滿意度太高是民眾期待太高，是有問題的，而民調曾在中間掉得更低，「還爬得回來，這真的了不起」，強調自己的民調已持續往上爬升。